Science

L'EPFL détecte le coronavirus dans les eaux usées

L'école polytechnique et l'Eawag ont réussi à repérer la présence du Covid-19 dans les eaux usées. Cela pourrait être utile dans l'optique d'une prévention.

«Notre travail porte sur la quantification du virus dans les eaux usées, si nous pouvons le détecter avant les symptômes cliniques et combien de temps avant», explique Tamar Kohn, qui dirige le Laboratoire de Chimie environnementale de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), cité jeudi dans un communiqué.

Avec Christoph Ort et Tim Julian, de l'Institut de recherche sur l'eau Eawag, les chercheurs ont réussi un tour de force en détectant et quantifiant en l'espace de quelques semaines seulement le SARS-CoV2 dans les eaux usées.

Les scientifiques ont analysé des échantillons provenant de Lausanne, Lugano et Zurich. Dans ces deux dernières villes, un prélèvement avait été effectué fin février déjà, alors que les premiers cas d'infection étaient enregistrés en Suisse.

Les scientifiques sont parvenus à mettre en évidence les traces du nouveau coronavirus dans la totalité des échantillons. Si, dans les plus récents, les concentrations élevées laissent supposer une quantification plutôt aisée, ce n'était pas le cas des échantillons de février.

«Agréablement surpris»

«Nous avons été agréablement surpris de trouver un signal dans les eaux usées de Lugano alors qu'un seul cas avait été identifié à Lugano et seulement six à Zurich», commente Tamar Kohn. Les scientifiques ont récolté de nombreux échantillons provenant de 9 stations d'épuration au Tessin, 2 à Zurich et 1 à Lausanne, collectant les eaux usées de quelque 800'000 habitants.