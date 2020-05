Coronavirus

L'épidémie pourrait disparaître d'elle-​​même

Les résultats d'une étude américaine montrent un virus affaibli. Un phénomène également constaté en 2003 en pleine épidémie de SRAS, avant son extinction...

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs recherches font parfois apparaître des résultats contradictoires.

«Disparition définitive»

Une étude du laboratoire national de Los Alamos, aux États-Unis, table sur un virus plus contagieux après une mutation. Une autre, menée celle-ci par l'université de l'Arizona, fait apparaître à l’inverse un virus affaibli. Les résultats ont en effet montré la «disparition définitive» de plus de 80 bases du génome. Cette transformation n'est pas anodine. C'est cette même mutation qui avait entraîné l'extinction de l'épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2004.

Le coronavirus pourrait-il subir le même sort? C'est possible. Mais il ne s'agit pas de crier victoire trop tôt. En effet, la souche étudiée dans ce cas précis n'est pas forcément la plus répandue dans le monde. Plus de 99% des souches en circulation n'ont ainsi pas encore été analysées.