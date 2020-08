Coronavirus L'épidémie sur la pente descendante aux Etats-Unis

En première ligne face au Covid-19, le pays connaît depuis trois semaines une baisse des contaminations. Les autorités sanitaires craignent toutefois une nouvelle vague dans le centre.

Disparités régionales

Après des pics à plus de 70’000 nouveaux cas par jour en juillet, le pays a enregistré 43’000 cas jeudi. Les hospitalisations ont baissé d'un tiers depuis le pic, selon le Covid Tracking Project, et le nombre de morts, stable à un millier par jour depuis fin juillet, devrait en toute logique commencer à diminuer.

La hantise des autorités sanitaires est une répétition du scénario catastrophe du printemps: pressés par Donald Trump, de nombreux Etats du Sud et de l'Ouest qui n'avaient été que peu touchés lors de la première vague de février-mars-avril ont déconfiné avant d'avoir réduit l'incidence à un niveau bas, ce qui a conduit à l'énorme rebond de juin et juillet.

Rentrée scolaire

Or dans le centre et le sud, de nombreuses écoles et universités ont fait le pari de rappeler les élèves et étudiants en cours.