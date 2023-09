Voici pourquoi il ne faut jamais s'épiler les poils du nez

L’utilité des poils du nez

Grâce à l’évolution humaine et à l’industrie du textile, il est désormais possible de se passer en grande partie des poils. Ceux du nez, en revanche, ne servent pas à tenir chaud, mais à filtrer les poussières, les gaz d’échappement et les pollens, du moins en partie (les personnes allergiques savent mieux que quiconque combien c’est difficile). Ils permettent même d’éviter l’introduction d’insectes et de petits objets à l’intérieur du nez. Si cela devait malgré tout arriver, cela déclencherait instantanément le réflexe d’éternuement qui dégage les voies respiratoires.

Inflammations et mycoses

Toutefois, retirer les poils est non seulement douloureux, mais présente également des risques. L’utilisation de cire ou d’une pince à épiler provoque des microblessures au niveau de la barrière protectrice de la peau. Le climat chaud et humide à l’intérieur du nez devient alors plutôt un inconvénient étant donné qu’il fournit le milieu idéal pour la prolifération de bactéries et le développement de mycoses. II n’y a qu’un pas avant que n’apparaissent des infections et autres inflammations du follicule pileux, voire des abcès si la pince à épiler utilisée n’est pas d’une propreté irréprochable. Pire encore: si vous utilisez de l’eau trop chaude, vous risquez même de brûler la muqueuse nasale, le tissu qui recouvre et protège l’intérieur du nez.