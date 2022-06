Cyclisme: L'équipe Jumbo-Visma se retire du Tour de Suisse

La formation néerlandaise a dû tirer la prise en raison d’une vague de Covid-19 à l’intérieur de son groupe, mais elle n’a pas révélé le nom des personnes touchées. Selon le communiqué diffusé par la direction du Tour de Suisse, les mesures prises par l'équipe Jumbo-Visma étaient «appropriées» et «basées sur des tests quotidiens des coureurs et du personnel». «L'utilisation de masques faciaux, de colonnes de purification d'air et de chambres individuelles» étaient toujours d’actualité au sein de l'équipe.

Après concertation avec l’organisation de la Boucle nationale, les directions médicale et sportive de Jumbo-Visma ont pris la «sage décision» de retirer leur équipe «dans l'intérêt de la santé des coureurs et du personnel et pour protéger le peloton et la course».