E-sport : L'équipe romande BDS va réaliser son «rêve ultime»

Le directeur de l’e-sport de BDS nous explique comment la structure genevoise a réussi à rejoindre le LEC, l’élite européenne de «League of Legends».

Basée à Genève, la Team BDS est la plus grande structure e-sport de Suisse. Elle est présente sur la plupart des jeux au plus haut niveau et va faire ses grands débuts vendredi dans le championnat européen de «League of Legends» («LoL»), le LEC. Rencontre avec son directeur de l'e-sport, Alexandre Lopez (31 ans).