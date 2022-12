LIVE Coupe du monde: Le Maroc et l'Espagne dos à dos après 45 minutes

Aucun but d'inscrit dans ces 45 minutes et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Les deux équipes ne se sont aucunement fait mal dans cette première période. Le match est cadenassé entre une équipe espagnole qui fait tourner mais qui ne parvient pas à faire sauter le verrou marocain – faute de vitesse dans le jeu – et une formation africaine qui se ferme en défense et qui procède par contres. Cette tactique pour le moment fonctionne car les Espagnols n'y arrivent pas. Il faut impérativement un but dans ce match pour qu'il se débride quelque peu.