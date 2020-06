Coronavirus

L'Espagne avance la réouverture de ses frontières

Les autorités espagnoles ont annoncé dimanche la levée des contrôles frontaliers avec l’ensemble des pays de l’UE, à l’exception du Portugal, pour le 21 juin.

Quarantaine levée

Cette date correspond à la levée en Espagne de l'état d'alerte, qui a permis d'imposer mi-mars un des confinements les plus stricts au monde, et à la fin du déconfinement prudent entamé mi-mai.

La question de la réouverture des frontières espagnoles a donné lieu début juin à une cacophonie au sein du gouvernement espagnol, la ministre du Tourisme ayant annoncé la fin des contrôles aux frontières terrestres le 22 juin avec la France et le Portugal avant que l'exécutif ne réaffirme la date du 1er juillet.

Reprise du tourisme

L'Espagne, l'un des pays les plus endeuillés par la pandémie avec plus de 27’000 morts, est la deuxième destination touristique mondiale et le secteur y pèse 12% du PIB.