3000 nouveaux cas en 24h

L'Espagne ferme les discothèques et multiplie les restrictions

Afin d’endiguer la résurgence du Covid-19, le pays a décidé vendredi la fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer dans la rue. Dans les maisons de retraite, les visites seront limitées.

Pour lutter contre la contagion, les discothèques, les bars de nuit et les salles de danse seront fermés. Les restaurants et les autres bars devront fermer à une heure du matin et ne pourront plus recevoir de clients après minuit.