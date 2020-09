Coronavirus : AstraZeneca espère toujours un vaccin cette année

Malgré la pause dans les essais cliniques provoquée par l’apparition d’une maladie chez un volontaire, le groupe pharmaceutique britannique estime que le développement d’un vaccin d’ici la fin de l’année est encore possible.

Lors de cette conférence, le dirigeant français a répété qu’une telle pause dans des essais n’étaient pas anormales, mais qu’elle avait plus de résonance compte tenu de l’intérêt autour de ce vaccin, considéré comme l’un des plus prometteurs au monde.

Projet avancé

Le vaccin développé par AstraZeneca et l’université britannique Oxford est l’un des projets occidentaux les plus avancés, testé sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et, depuis le 31 août, les États-Unis, dans ce qu’on appelle la phase 3 des essais, la dernière, devant vérifier sécurité et efficacité.