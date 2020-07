Nantes

«L’État prendra à sa charge la restauration de la cathédrale»

La réhabilitation de l’édifice religieux, ravagé par un incendie le week-end dernier, se fera aux frais de l’État français.

«L'Etat répondra présent. Il a été présent dès le jour de l'incendie puisque le Premier ministre s'est rendu sur place avec le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Culture et il répondra présent financièrement», a détaillé M. Le Maire sur RMC-BFMTV.

L'Etat est propriétaire de plus de 80 cathédrales en France. Le ministère de la Culture finance tous les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des cathédrales, «dans la limite des dispositions de la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat», souligne le site du ministère de la Culture.