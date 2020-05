Genève

L'Etat rouvre les bureaux de change et de transfert

Après avoir fait fermer tous ces commerces financiers le mercredi 15 avril, le Canton a obtenu que Berne revoie sa position.

Les bureaux de change comme ceux de transfert d'argent ont le droit de rouvrir depuis ce jeudi matin. Le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) l'a écrit aux intéressés ce jeudi matin. La police a été orientée dans ce sens, précise-t-il. Mercredi dernier, soit le 15 avril, le Canton avait fait fermer tous ces commerces, provoquant leur colère et leur incompréhension, ainsi que celle de plusieurs représentations consulaires, dont les communautés dépendent des versements effectués par leurs ressortissants établis en Suisse.

Cette décision avait été prise pour respecter la volonté de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'ordonnance 2 Covid-19 édictée par le Conseil fédéral. A la suite d'une seconde demande du DSES, l'OFSP a fait modifier le rapport explicatif lié à la fameuse ordonnance: dorénavant, les bureaux de change et de transfert d'argent peuvent, dans ce cadre, être assimilés aux banques, qui ont la permission de poursuivre leurs activités.

«Le département se félicite de ce changement dont il a été artisan et se réjouit de l'effet positif qu'il provoquera au sein des communautés étrangères vulnérables», écrit-il à une enseigne de transfert d'argent. La décision genevoise est notamment saluée par Me Christophe Buchwalder, qui représente les intérêts de certaines enseignes. «Le canton a réalisé que cette interdiction ne tenait pas la route. Il a demandé à Berne une modification qu'il a obtenue hier. Dans l'urgence, on ne peut pas tout prévoir, il est donc essentiel d'avoir du bon sens. Ce qui est positif, c'est que les autorités ont été accessibles et ont agi rapidement.»