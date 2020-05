L'Etat envisage de prêter 17 millions au Salon de l'auto

Rédiger un nouveau commentaire

Christophe 08.05.2020 à 08:29

On se moque de nous vraiment, et avec l’art et la manière. Pendant que certains indépendants suffoquent à demander des aides pour payer un loyer ou deux , la ville octroie une aide de 11 millions, aide pour remplir une trésorerie et, allons y soyons fou, pour pouvoir « présenter » un projet novateur ( 5 millions). On frôle l’insolence et l’indécence. Et quand on pense que la ville octroie chaque année une subvention à ces organisateurs qui possèdent 11 millions de francs(?)