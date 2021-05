Lausanne (VD) - L' Eurofoot se regardera sur son canapé et au resto

Les grandes manifestations seront à nouveau autorisées, sous certaines conditions. A l’intérieur, le nombre de participants sera plafonné à 3000 personnes. A l’extérieur, les grandes manifestations pourront accueillir 5000 et non plus seulement 3000 personnes pour autant que celles-ci soient assises et que la limite de deux tiers de la capacité habituelle ne soit pas dépassée. Lorsque les personnes sont debout, lors d’un open air par exemple, leur nombre sera limité à 3000, avec une limite à la moitié de la capacité habituelle et l’obligation de porter le masque. L’accès aux grandes manifestations sera limité aux personnes entièrement vaccinées, guéries du coronavirus ou présentant un test PCR négatif.