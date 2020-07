Actualisé il y a 1h

Coronavirus

L'Europe bien placée face aux «profonds changements» de l’économie

Pour la présidente de la Banque centrale européenne, les transformations vers un mode de vie plus soutenable et plus écologique sont incontournables.

Christine Lagarde estime que le tournant télétravail, commerce en ligne, numérisation et automatisation de l’industrie sera plus facile à prendre sur le Vieux-Continent. EPA/KEYSTONE

La crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 va «changer profondément» l'économie mondiale, vers plus d'écologie, de numérisation et dans les modes de travail. Et dans ces domaines, l'Europe est en «excellente position», a estimé samedi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Cette crise «va être une accélération de transformations qui étaient déjà latentes dans nos économies», a prédit Christine Lagarde, présente en visioconférence aux rencontres économiques d'Aix-en-Seine à Paris.

«En fabrication, en travail, en commerce… Ce que nous venons de vivre va accélérer les transformations et va entraîner probablement une évolution vers un mode de vie plus soutenable et plus écologique», a-t-elle ajouté.

Christine Lagarde a notamment évoqué le télétravail, qui va «transformer les modes de fonctionnement de l'ensemble des salariés», au moins des pays développés, et «l'accélération de la numérisation, dans les services ou encore l'automatisation dans les industries».

Favoriser l’innovation écologique

«On estime en ce moment que la crise devrait entraîner une contraction des chaînes d'approvisionnement de l'ordre de 35% et une augmentation de la robotisation dans les industries de l'ordre de 70 à 75%», a indiqué la présidente de la BCE. Par ailleurs, du fait du confinement qui a concerné au même moment la majorité des habitants de la planète, le commerce en ligne s'est fortement développé. Cette évolution devrait encore s'accélérer à l'avenir «au détriment du commerce plus traditionnel», a-t-elle ajouté.

Face à ces transformations, «l'Europe est en excellente position pour prendre cette transition en marche», a-t-elle jugé. Le continent «héberge déjà le plus vaste secteur d'économie circulaire et d'innovation écologique au monde», a noté Christine Lagarde, ajoutant que l'euro était la première monnaie utilisée pour l'émission d'obligations vertes.

Elle a toutefois estimé que cela ne serait «pas suffisant» et qu'il faudrait mettre en place «un cadre de politique économique qui permette de mobiliser les financements» nécessaires.