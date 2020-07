Conséquences

L'Europe va sortir «grandie» de la crise du Covid-19

Conscients du risque d'éclatement de l'UE avec la pandémie de coronavirus, les États membres et leurs institutions communes ont agi pour la renforcer.

«Tous les citoyens dans le monde se sont rendu compte que nos systèmes de santé sont absolument essentiels, qu'il y a un État qui doit nous protéger en ce qui concerne la sécurité, la convivialité, l'approvisionnement d'eau et de nourriture», a expliqué la ministre espagnole de l'économie, Nadia Calviño, participant en visioconférence aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, relocalisées à Paris cette année et diffusées en ligne.

«La dépense publique et la question de l'efficacité de l'État à la fois comme État régalien, comme État-providence et comme stratège est la question centrale pour les années qui viennent», constate l'économiste Christian Saint-Étienne.

Défiance envers la mondialisation

UE «plus unie qu'avant»

«Quand la crise du Covid a commencé, on a dit que l'Europe n'était pas à la hauteur des exigences. Il y avait très peu d'actions de stabilisation, très peu de coordination. Pour la première fois depuis longtemps, on a vu les frontières se fermer entre l'Allemagne et la France», relève Henrik Enderlein, de la Hertie School of Governance à Berlin.