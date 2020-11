Royaume-Uni : L’ «éventreur du Yorkshire» est mort

Peter Sutcliffe avait été condamné en 1981 à la prison à vie pour avoir tué 13 femmes dans le Yorkshire et le nord-ouest de l’Angleterre. Il mutilait le corps de ses victimes en utilisant un marteau, un tournevis et un couteau.

«Peter Sutcliffe était un individu dépravé et malfaisant, dont les crimes ont causé des souffrances inimaginables et consterné le pays», a déclaré un porte-parole du premier ministre Boris Johnson.

Peter Sutcliffe avait été condamné en 1981 à la prison à vie pour avoir tué 13 femmes dans le Yorkshire et le nord-ouest de l’Angleterre entre 1975 et 1980, et avoir tenté d’en tuer sept autres.

Erreurs et manquements

L’actuel chef de la police du West Yorshire, John Robins, a présenté vendredi ses plus «sincères excuses» aux victimes et à leurs proches pour «la détresse et l’anxiété supplémentaires» créées par les «erreurs manifestes» dans l’enquête et la façon dont certains officiers supérieurs avaient à l’époque parlé des victimes.