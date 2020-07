Morges (VD)

L'ex-belle fille du gérant à l'origine de l’attaque

Le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte s'est penché mardi sur le braquage d’un restaurant en 2015.

«Il l’a considérait comme sa propre fille»

Selon l’acte d’accusation, cette Dominicaine de 30 ans, poussée par une grosse dette apparemment due à deux compatriotes dans le cadre d’un trafic de cocaïne, avait choisi de commettre avec trois complices un brigandage dans le bistrot de son ex-beau-père. Cet homme de bientôt 74 ans «connaissait la jeune femme depuis l’enfance et la considérait presque comme sa propre fille».

L’un des autres prévenus, un Guinéen de 39 ans, a été expulsé en Espagne et il a été décidé mardi que son cas sera «disjoint». C’est-à-dire qu’il sera jugé séparément plus tard. Le dernier accusé, résidant du côté d’Annemasse, ne s’est pas présenté à l’audience, comme il l'avait déjà fait l'automne dernier. Le Tribunal a décidé de le juger par défaut.

Report du procès demandé

Pour rappel, l'agression remonte au 27 mars 2015 et avait pour cible le restaurant « Au XXème Siècle », sis au Passage de la Couronne, à Morges (VD). L’accusée avait débarqué sous un prétexte fallacieux dans l’établissement de son ex-beau-père. Le septuagénaire y terminait sa journée de travail en compagnie de sa fille, serveuse. Vers 23h15, trois inconnus avaient fait irruption dans l’établissement, le visage recouvert d’un bas.

Ils avaient ligoté et malmené le tenancier pour savoir où se trouvait son coffre au point de lui infliger des blessures à la bouche et au visage. Sans succès. Sa fille avait quant à elle été attachée et poussée dans un réduit en compagnie de l’accusée.