France : L'ex-​​boss d'Elite accusé de viols sur mineures

Une enquête a été ouverte, notamment pour viols sur mineures, visant Gérald Marie, ancien directeur Europe de l'agence de mannequins Elite.

Une enquête a été ouverte lundi pour «viol et agression sexuelle ainsi que viol et agression sexuelle sur mineur», à la suite de la plainte d'une ex-journaliste de la BBC et de trois signalements d'anciens modèles, a-t-on appris lundi, auprès du parquet de Paris. Elle a été confiée à la Brigade de protection des mineurs, a-t-on ajouté de même source. Dans cette plainte et ces signalements révélés par 20 minutes et dont l'AFP a eu connaissance, les femmes évoquent des faits qui seraient survenus entre 1980 et 1998 et qui pourraient être prescrits.