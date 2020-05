Fribourg

L'ex-boursier indélicat de Belfaux reste en prison

L'ancien boursier communal de Belfaux (FR), soupçonné d'avoir détourné 6 millions de francs s'est vu refuser sa remise en liberté.

L'affaire avait fait grand bruit. Le responsable des finances de la commune fribourgeoise de Belfaux a été soupçonné, en août 2019 d'avoir détourné des fonds. Durant l'automne, on a appris que les montants avoisineraient 6 millions de francs. L'homme a été placé en détention provisoire depuis août 2019. On lui reproche d'avoir organisé un système de falsification de documents et de manipulations comptables.