Bellinzone: L'ex-chef de guerre libérien condamné en appel à 20 ans de prison

C’est la première fois que des crimes contre l’humanité sont jugés en Suisse. AFP

Une peine privative de liberté de 20 ans et l'expulsion de Suisse pour dix ans. C'est le verdict de la cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (TPF) en ce qui concerne l'ex-chef de guerre libérien, Alieu Kosiah. Reconnu coupable en première instance de crimes de guerre (meurtres et traitements cruels de civils, pillages, transports forcés, viol, profanation d'un cadavre...), sa condamnation a été étendue par la cour d'appel aux crimes contre l'humanité, notamment pour le meurtre et l'instigation au meurtre de civils. Une première en Suisse.

Après le prononcé de la sentence, le petit groupe d'avocats qui défendaient les sept parties plaignantes étaient visiblement soulagés. «Nous sommes très satisfaits; c'est une grande victoire pour toutes les victimes de la guerre au Libéria. Il s'agit d'un jugement historique pour les annales juridiques suisses», a commenté Me Raphaël Jakob.

Le Ministère public de la confédération (MPC) s'est déclaré pour sa part satisfait de la décision «qui confirme que la Suisse est capable de poursuivre et juger des affaires de droit pénal international.» La cour a motivé son jugement en faisant valoir que la thèse du complot à son encontre invoquée par l'ex-chef de guerre «a été analysée et écartée, aucune preuve ne la soutenant». Quant aux témoignages des parties plaignantes, ils ont été jugés «constants et consistants sur les points essentiels».

Alieu Kosiah avait été condamné le 18 juin 2021 par la justice suisse à 20 ans de prison. Incarcéré depuis 2014, il avait fait appel en janvier 2023, plaidant à nouveau son acquittement et niant en bloc les faits qui lui étaient reprochés. Alieu Kosiah est le premier criminel de guerre jugé par le TPF et il a été le premier Libérien condamné pour des crimes de guerre commis entre 1989 et 2003 qui ont fait quelque 250’000 morts.

«On se demande s'il s'agit d'un jugement politique»

Complet noir, chemise marine, Alieu Kosiah, 48 ans, a écouté le verdict souriant, l'air amusé, gigotant sur sa chaise. Son a vocat, Me Dimitri Gianoli, a déclaré que son client regrette le verdict des juges d'autant «qu'il n'y a pas de preuves objectives motivant sa condamnation». «Il est déçu que la cour n'ait pas pris en compte les nombreuses incohérences au dossier et les multiples contradictions dans les témoignages des parties plaignantes. On se demande même si la décision a été prise dans une perspective d'équité et de justice, ou s'il s'agit plutôt d'un jugement politique.» Le verdict sera attentivement examiné et la possibilité de faire appel sera évaluée, a-t-il indiqué.