États-Unis : L'ex-​​femme de Jeff Bezos a épousé un prof

MacKenzie Scott, devenue l'une des femmes les plus riches du monde, à la suite de son divorce d'avec le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'est remariée.

«Et maintenant, par un heureux hasard, je suis marié à l'une des personnes les plus généreuses et gentilles que je connaisse, et la rejoins dans son engagement à transmettre une énorme richesse financière pour aider les autres», déclare le nouvel époux de Mme Scott, Dan Jewett, dans cette note du site GivingPledge datée de samedi.