Libre-échange avec les Etats-Unis

L'excédent commercial n'est «pas un souci»

L’ambassadeur américain à Berne estime que la différence de balance commerciale n’est pas de nature à torpiller les discussions pour un accord de libre-échange.

La question de l'excédent commercial de la Suisse a été abordée par le président Donald Trump, de membres de son gouvernement et l'ambassadeur lors du Forum de Davos 2019, rappelle Edward McMullen. Pour ce dernier, la chaîne d'approvisionnement est bien équilibrée entre les deux pays. «J'ajouterai même qu'elle est génératrice de synergies.» De plus, la balance des biens et des services est en faveur des Etats-Unis, souligne l’ambassadeur américain. «En conclusion, le commerce entre la Suisse et les Etats-Unis est libre, juste et réciproque», selon lui.