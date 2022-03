Changement climatique – L'explosion du prix de l'essence est une aubaine pour les Verts

Economiser notre énergie

Dans son édition du jour, le «Tages-Anzeiger» rappelle que les récents bouleversements géopolitiques risquent d’entraîner une nouvelle hausse «vertigineuse» du prix du pétrole, causant à son tour une pénurie d’électricité. Dans le meilleur des cas, estime le quotidien, il est possible de compenser cette pénurie, en puisant dans les réserves ou encore en se procurant du pétrole ou du gaz ailleurs. Or nous n’aurons peut-être pas d’autre choix que de limiter notre consommation d’énergie.

En Suisse, environ un tiers de l'énergie totale est consommée par les ménages, selon des calculs de la Confédération. Les principales sources d'énergie sont l'électricité avec une part de 32%, le mazout avec 28% et le gaz naturel avec 22%. Il est possible de réduire sa propre consommation de manière simple, explique Bruno Liesch, du service de conseil en énergie de la ville de Berne. Par exemple en termes de chauffage: si l'on réduit d'un degré la température ambiante, on consomme 7% d'énergie en moins. Ainsi, pour un appartement de 80 mètres carrés, il faut compter une consommation annuelle de 1100 litres de mazout pour le chauffage. Coût actuel: 1760 francs par an. Si l'on baisse le chauffage d'un degré, on économise 77 litres par an, soit 120 francs.