Clin d’œil : L'«explosion» fait renaître Willy Denzey

Le bruit d’explosion provoqué par un avion passant le mur du son, à Paris, a catapulté le chanteur des années 2000 et son titre «Le mur du son» en tête des tendances de Twitter.

Un artiste ne meurt jamais tout à fait: la preuve en a été faite mercredi. Quelques minutes après qu’un avion a passé le mur du son au-dessus de Paris, les internautes s’emballent et la chanson de Willy Denzey, «Le mur du son», inonde rapidement les réseaux sociaux. Le titre, sorti en 2003 et écoulé à plus de 250’000 exemplaires, devient même TT sur Twitter, ce qui agace ou réjouit les Twittos (ça dépend des goûts musicaux de chacun).