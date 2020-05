Vaud

L'extension du Tribunal cantonal mise à l’enquête publique

Moins d’un an après la désignation de l’architecte lauréat, l’État de Vaud met à l’enquête publique le projet d’extension du Tribunal cantonal sur le site de l’Hermitage, et ce jusqu’au 11 juin 2020.

La future annexe se distingue par son intégration dans le paysage et sa construction durable, indique le canton mardi dans un communiqué. La mise à l'enquête a lieu moins d’un an après la désignation de l’architecte lauréat, le bureau Blättler Dafflon Architectes et son projet «Une ammonite dans la prairie».