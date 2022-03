Allemagne : L'héritage d’Angela Merkel écorné par l’invasion russe de l’Ukraine

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel voit son bilan réévalué et critiqué pour sa politique de proximité avec Moscou durant ses 16 ans au pouvoir.

Érigée par certains médias comme «dirigeante du monde libre» après l’élection du controversé Donald Trump aux États-Unis en 2016, Angela Merkel se voit désormais accusée d’avoir accru la dépendance de l’Europe à l’égard de l’énergie russe tout en n’ayant pas investi suffisamment dans la Défense. La politique suivie pendant près de deux décennies, visant à parier sur des contrats commerciaux pour démocratiser et amadouer les régimes autoritaires comme en Russie ou en Chine, constitue «une erreur», estime «Die Welt».

Dépendance au gaz

«Ce que l’Allemagne et l’Europe ont vécu ces derniers jours n’est rien d’autre qu’un renversement de la politique d’ Angela Merkel , qui consistait à garantir la paix et la liberté par des traités avec des despotes», ajoute le quotidien conservateur. Au cours de la dernière décennie, la dépendance énergétique de l’Allemagne à l’égard de la Russie est passée de 36% de ses importations totales de gaz en 2014 à 55% actuellement.

La première économie européenne freine par conséquent face aux demandes occidentales, États-Unis en tête, d’imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russes, cruciaux pour ses propres besoins énergétiques.

«Échec historique»

Du point de vue militaire, l’armée allemande pâtit depuis des années d’un sous-investissement chronique. Ses alliés, notamment Washington, lui demandent depuis longtemps d’atteindre les objectifs de dépenses de défense fixés par l’OTAN, à savoir 2% du PIB. L’ancienne ministre de la Défense et proche de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, vient de reconnaître «l’échec historique» de son pays à renforcer son armée au fil des ans. «Après la Géorgie, la Crimée et le Donbass, nous n’avons rien préparé qui aurait vraiment dissuadé Poutine», a-t-elle récemment tweeté.

Gazoduc controversé

Sociaux-démocrates coupables?

Sur le plan géopolitique, la réticence de l’Allemagne à vouloir intégrer la Géorgie et l’Ukraine dans l’OTAN en 2008, malgré les pressions de Washington, est également pointée du doigt. Jörg Forbrig, directeur pour l’Europe centrale et orientale du German Marshall Fund, rejette toutefois l’idée que Mme Merkel ait pu être trop naïve à l’égard du chef du Kremlin.

«Elle avait une assez bonne appréciation de qui est Vladimir Poutine et de ce qu’est la Russie aujourd’hui», analyse-t-il. Il rejette la faute surtout sur son partenaire de coalition social-démocrate (SPD) pendant 12 des 16 années de ses mandatures, un parti encore plus favorable – et ce, depuis les années 1970 – à un rapprochement avec Moscou.