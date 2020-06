Économie

L'héritage de Pierin Vinzenz colle à la peau de Raiffeisen

Raiffeisen Suisse ne parvient pas à se débarrasser de l'héritage de Pierin Vinzenz. Le Tribunal fédéral refuse de déclarer nul un contrat d'échange d'actions par son ancien CEO.

Difficile poir Raiffeisen Suisse de se débarrasser de l'héritage de Pierin Vinzenz. Le Tribunal fédéral refuse de déclarer nul un contrat d'échange d'actions par son ancien CEO. En juillet 2019, Raiffeisen a demandé au Tribunal du commerce du canton de Saint-Gall de constater la nullité de ce contrat conclu en 2012 avec la société Aneco AG. La banque soulignait qu'elle n'avait été informée des accords secrets entre Pierin Vinzenz et l'homme d'affaires Beat Stocker. Le contrat aurait été ainsi entaché d'un vice du consentement.

Echanges et ventes d'actions

Selon le contrat d'échange, Raiffeisen, qui était actionnaire unique de KMU Capital AG jusqu'en 2012, remettait 40% des titres de cette dernière à Peter Wüst et à Aneco ainsi qu'à son propriétaire Andreas Etter. En échange, la banque recevait d'Aneco 60% des actions d'Investnet AG.

En 2015, Raiffeisen vendit ses deux participations de 60% dans KMU et Investnet à la nouvelle société Investnet Holding AG. Or Andreas Etter, Peter Wüst et Pierin Vinzenz détenaient des parts dans cette dernière.