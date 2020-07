L’hôpital cantonal accélère sa réorganisation

Rédiger un nouveau commentaire

Absurdité 08.07.2020 à 11:02

Cette vision et stratégie me paraît bien compliquée. Quels serons les coûts pour cette réorganisation ? Fribourg ne pourra pas englober les urgences de Riaz. Sachant que la population à bulle ne cessent d augmenter. Au lieu de 5 minutes pour se rendre aux urgences il faudra désormais entre 20 et 25 minutes. Quelles situations d urgence vitale pourra tenir cette distance. Quelle absurdité !!!!!!! La vision de Mme Demierre me semble très inquiétante..... déjà avec les deux médecins cantonales... tout ceci est limite. Il faudra des gens intelligents à l avenir.