L'histoire d'amour Camille et Nicolas Santoro est terminée

La Française de 31 ans a ensuite été très claire sur sa situation sentimentale: «Vous nous voyez toujours ensemble car nous sommes une famille et nous le resterons à jamais… Cela fait plus d’un an que Nico et moi enchaînons les déceptions et les coups durs. Malheureusement, ces difficultés ont eu raison de nous. Nous nous sommes perdus. C’est une période de tristesse et de transition.» De son côté, Nicolas a posté un cliché en noir et blanc où il apparaît de dos avec Camille sur des balançoires au-dessus de la mer. «Alea jacta est», a-t-il écrit en latin, signifiant «Le sort en est jeté». Touchés par cette rupture, les abonnés de la jeune maman ont été nombreux à la soutenir. «Aujourd’hui, j’apprends votre séparation, je suis triste, Courage à vous», lui a écrit l’un d’eux. «Je vous souhaite le meilleur à tous les deux», a renchéri un autre, ou encore: «Oh non Camille, je ne voulais pas lire cela. Je suis tellement désolée pour vous deux.»