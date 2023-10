L'histoire entre Irina Shayk et Tom Brady est terminée

On ignore les raisons qui ont poussé le couple à se séparer.

Pas de dispute particulière ou de désaccord précis, leur histoire est simplement terminée, selon plusieurs sources citées par TMZ, samedi 21 octobre 2023. Cette annonce n’a surpris personne puisque Irina Shayk (37 ans) et Tom Brady (46 ans) avaient été aperçus en solo ces derniers jours. Le mannequin russe dans les rues de New York et l’ex-footballeur américain sous le soleil de Floride.