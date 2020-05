Coronavirus à New York

L'hommage «angoissant» de l'Empire State Building

Pour saluer les secouristes en cette période de crise sanitaire, l'emblématique gratte-ciel s'est paré de rouge et d'un gyrophare sur son mât. Les New-Yorkais ne sont pas fans.

Dans un New York pris à la gorge par la pandémie de coronavirus, les regards étaient tournés lundi soir vers l'un des emblèmes de la ville. Pour rendre hommage aux secouristes et au personnel médical luttant contre la maladie, le célébrissime Empire State Building a en effet changé son habit de lumière.