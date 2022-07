Pour ou contre?: L'homme-objet est l'accessoire de la saison

Depuis une semaine, deux paires de fesses nues s’exhibent sur Sunset Boulevard, à Los Angeles, et sur une façade du siège social d’Acne Studios, à Stockholm (voir les images dans la galerie ci-dessous). La marque suédoise de prêt-à-porter a placardé un campagne publicitaire, dans la rue et sur le Net, pour promouvoir les nouveaux modèles de son sac à main , Musubi.

L’accessoire, joyeusement décliné en plusieurs couleurs, est posé sur les corps dévêtus de deux danseurs. Leurs têtes sont coupées par le cadrage. Les corps musculeux de ces mâles ne sont-ils plus que des présentoirs, faisant d’eux des hommes-objets? À la rubrique Lifestyle de «20 minutes», les avis sont partagés. Cette publicité véhicule-t-elle un cliché sexiste ou se contente-t-elle d’exalter un canon esthétique qui remonte à l’Antiquité? Participez au débat.

Lauren Cavin-Hostettler, journaliste: «Ici, il n’est pas question de sexe»

«La mode déshabille souvent ses égéries féminines, dans ses campagnes de pub. Sans raison. Alors pourquoi pas le corps dénudé d’un homme pour promouvoir des sacs à main? Ici, il n’est pas question de sexe. Il y a le contraste entre les couleurs du cuir et de la peau. Il y a aussi une certaine forme d’humour: certaines poses font sourire. On est bien loin des poses lascives et hypersexualisées. La marque suédoise montre aussi que les sacs ne sont pas destinés qu’aux femmes. Ces accessoires peuvent être portés par tout le monde. Qu’on soit habillé ou non.»