Dubai : L’ «homme volant» Vince Reffet meurt lors d’un entraînement

Le Français, était connu pour être entré dans un avion en plein vol en 2017, mais aussi pour s’être élancé de la plus haute tour du monde à Dubaï. Il est décédé lors d’un accident.

«C’est avec une tristesse inimaginable que nous annonçons le décès du pilote Jetman, Vincent (Vince) Reffet, qui est décédé ce matin, 17 novembre, lors d’un entraînement à Dubaï», a déclaré le porte-parole de Jetman Dubaï, Abdallah ben Habtour. «Vince était un athlète talentueux, et un membre très aimé et respecté de notre équipe. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et ont travaillé avec lui», a-t-il ajouté.