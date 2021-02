Coronavirus : L'hydrogène pourrait limiter les effets du virus

Un essai va être lancé en France pour savoir si boire de l'eau additionnée d'hydrogène peut éviter les réactions inflammatoires qui conduisent les patients à l'hôpital.

Utilisé par les sportifs

Selon le protocole de cette étude clinique, la moitié des volontaires recevront la molécule et l'autre moitié aura droit à un placebo. Les patients qui se soumettront au test suivront une cure de 21 jours, durant laquelle ils s'engageront à boire deux fois par jour 250 ml d'eau enrichie en hydrogène. Leur état de santé sera évalué en téléconsultation et le suivi se poursuivra à trois mois, six mois et douze mois.