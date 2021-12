Suisse - L'idée de poursuivre pénalement les sportifs qui se dopent fait son chemin

En Suisse, le dopage d’autrui est puni par la loi depuis 2000. Or, la consommation personnelle de produits dopants n’est pas sanctionnée pénalement par l’État. Jusqu’ici, on était en effet convaincus que de longues suspensions de compétition auraient un effet préventif suffisant. Selon les autorités fédérales, ce n’est visiblement pas le cas.

Lors de sa séance de ce vendredi, le Conseil fédéral a pris plusieurs décisions pour renforcer la lutte contre le dopage dans le sport. Il a notamment chargé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports d’examiner les possibilités de poursuivre pénalement la consommation personnelle de produits dopants dans le sport de compétition. Cette décision découle du rapport intitulé « Pénalisation du dopage de soi dans le sport » rédigé en réponse à un postulat et approuvé par le Conseil fédéral.

Analyser les possibilités pénales

Dans ce postulat datant de septembre 2019, le Parlement demandait au Conseil fédéral de présenter un rapport sur les avantages et les inconvénients de la poursuite pénale en cas de consommation personnelle de produits dopants. Il s’agissait d’analyser les possibilités pénales de conservation des preuves, l’effet dissuasif, les groupes de personnes concernées dans le sport de compétition, les moyens de les sanctionner et la possibilité d’atténuation de la peine pour les sportifs et les sportives.