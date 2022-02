JO 2022 - L'identité des descendeurs suisses est connue

Natalie Maag (24 ans) a réalisé une entrée en matière convaincante aux Jeux olympiques. La Zurichoise a établi le 6e et 7e chrono des deux premières manches d’entraînement au sein de son groupe, en vue de la course simple prévue lundi. Celles-ci ont été survolées par la star allemande Natalie Geisenberger, en 58’’926 et 59’’066. Maag a terminé à +0’’893 et +0’’853 de la quadruple championne olympique.