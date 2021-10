Un séjour à Lucerne? L'illustrateur Samuel Bucheli vous guide

En collaboration avec Suisse Tourisme, nous visitons les plus belles villes de Suisse et laissons les personnes qui les connaissent le mieux nous les faire découvrir: les habitants. Après avoir rendu visite à Arielle et Crystal Dubois à Genève il y a un mois, ce mois-ci, c’est l'illustrateur Samuel Bucheli qui nous dévoile ses endroits préférés à Lucerne. En bonus, voici cinq autres conseils de voyage pour un séjour réussi dans la ville de Lucerne.

1 - Le café le plus charmant de la ville

Le Seebistro Luz sur le lac des Quatre-Cantons. Seebistro Luz

Arrivez et profitez-en tout de suite: le Seebistro Luz est situé à quelques pas de la gare, directement au bord du lac des Quatre-Cantons. L'atmosphère y est calme et confortable, joyeuse et détendue. Pendant la saison froide, vous pouvez siroter votre café à l’intérieur, mais dès que les rayons du soleil apparaissent, vous pouvez vous désaltérer sur la terrasse.

L'atmosphère à l'intérieur est chaleureuse. Seebistro Luz

2 - Un espace créatif dans une ancienne piscine couverte

Là où vous aviez l'habitude de faire des longueurs, vous pouvez assister à des concerts. Christian Felber

Expositions d’art, concerts, marchés, théâtre, soirées dansantes et séance de cinéma - le Neubad, ancienne piscine couverte de la ville de Lucerne, est un lieu de vie créatif. Il y a aussi un bar qui sert des produits régionaux et où les végétariens et les végétaliens peuvent également trouver de délicieux plats.

Le jardin isolé du bistrot vous invite à vous attarder les jours de grand soleil. Pawel Streit

3 - Sauna sur le lac des Quatre-Cantons

Unique en Suisse: le bateau-sauna sur le lac des Quatre-Cantons. Saunaboot.ch

On ne peut se baigner dans le lac qu'en été? Pas tout à fait. Si vous louez le bateau-sauna, vous pourrez traverser le lac des Quatre-Cantons dans une atmosphère hivernale magique. Transpirez dans le sauna du bateau et enfin sautez dans le lac pour vous rafraîchir.

Et voici un sauna avec vue... Saunaboot.ch

4 - Le plein d’expériences au Musée suisse des transports

Plein d'expériences : le Musée des transports de Lucerne. Suisse Tourisme

Le Musée suisse des transports est un classique parmi les conseils d'excursion et il est loin d’être ennuyeux. L'équipe du Musée des transports est toujours à l'affût de nouvelles idées, qu'il s'agisse de petits-déjeuners cinématographiques, de soirées audiovisuelles au planétarium ou de l'Aventure du chocolat suisse, un voyage de vingt minutes dans l’univers du chocolat.

5 – Bienvenue au Boutique-Hotel Anker

Ludique : l'hôtel restaurant Anker. Suisse Tourisme, Francesco Baj

Colorées, ludiques et pourtant élégantes, les chambres de l'hôtel boutique Anker sont vraiment chics. Au restaurant, le sympathique personnel vous sert de la viande tendre et juteuse, provenant du Josper-Grill.

La vue sur le Stanserhorn et le Mont Pilates, depuis la terrasse du toit de la suite. Suisse Tourisme