Suisse

L'immigration pas impactée par la pandémie

Le coronavirus n'a pas freiné l'arrivée d'étrangers en Suisse. Ils sont 9% de plus au premier trimestre 2020 par rapport à 2019.

Surtout de l'UE

En chiffres absolus, l'immigration dans la population résidante permanente de nationalité étrangère a augmenté de 3013 personnes. Cette croissance est plus soutenue qu'au cours des années précédentes, mais nettement inférieure aux niveaux enregistrés entre 2013 et 2015. L'immigration des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange et du Royaume-Uni a augmenté de 2797 personnes.