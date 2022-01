Zone euro : L'impact d'Omicron sur l'économie ne durera que «quelques semaines»

La Banque centrale européenne a estimé mardi que l’économie en zone euro sera soulagée d’ici à «quelques semaines» de l'impact du variant Omicron.

Le siège de la Banque centrale européenne, à Francfort (All).

L’impact du variant Omicron ne devrait durer que «quelques semaines» avant de laisser la reprise en zone euro se poursuivre, pendant que l’inflation devrait refluer, a déclaré mardi un haut responsable de la banque centrale européenne (BCE). «A court terme», le variant Omicron «présente certains risques (…) mais je pense qu’il est de plus en plus clair que c’est un impact de quelques semaines», a déclaré Philip Lane, chef économiste de la BCE, dans une interview à l’hebdomadaire lituanien «Verslo Zinios».

2022, «année de la reprise»

Même diagnostic aux USA

Ces propos font écho à ceux de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui déclarait à la mi-janvier que le variant Omicron pèserait sur la croissance économique américaine des mois à venir, mais sans la faire dérailler. La Réserve fédérale américaine (Fed) se prépare à relever ses taux directeurs pour lutter contre la flambée des prix, et va décider lors de sa réunion mardi et mercredi du rythme et de l’ampleur du mouvement.