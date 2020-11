E-sport : L'impensable arrivée de la star Rekkles chez son meilleur ennemi

Le joueur suédois rejoint la dream team de G2, en remplacement de Perkz. Avec le titre mondial de «League of Legends» comme objectif assumé.

A 24 ans, la star suédoise met toutes les chances de son côté pour remporter enfin les Worlds. DR

Comment imaginer Fnatic sans sa star Rekkles? Le charismatique Suédois de 24 ans a littéralement incarné l'équipe durant six années et demie, au cours desquelles il a remporté quatre titres du championnat européen (LEC) de «League of Legends» et trois fois la distinction de MVP.

Arrivé en fin de contrat, Rekkles a non seulement décidé de quitter Fnatic, mais il a annoncé rejoindre l'éternel ennemi en LEC, la structure G2. L'ADC star y remplace ainsi Perkz, qui a officialisé son départ pour la structure nord-américaine de Cloud9 après cinq années de bons et loyaux services et huit titres de champion d'Europe, un record. Rekkles retrouve ainsi également son compère Caps, avec qui il avait remporté au sein de Fnatic le doublé en LEC en 2018, atteignant même la finale des Worlds.

Objectif: les Worlds

En signant avec G2, le joueur suédois ne cache pas ses ambitions, alors qu'il a connu de nombreuses désillusions ces dernières années: «Mon rêve a toujours été le même: être sur la plus grande scène du plus grand tournoi et soulever le trophée le plus important. J'ai promis que je gagnerais les Worlds. Et je vais le faire.»

Avec Rekkles, G2 paraît encore mieux armé que ces dernières années pour décrocher le titre mondial. Cette dream team, qui compte également Wunder, Jankos et Mikyx, rassemble potentiellement les meilleurs joueurs européens à chaque poste. Taillée pour affronter les meilleures équipes du monde, elle pourrait bien écraser toute concurrence dans le championnat européen. Car le départ de Rekkles laisse un trou béant chez le principal rival. Remplacer l'aura, la popularité, le professionnalisme et l'immense talent d'un tel joueur paraît impossible à court terme pour Fnatic.