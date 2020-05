États-Unis

Les impôts de Trump divisent la Cour suprême

Le refus du président américain de livrer ses documents financiers au Congrès a suscité de vifs débats à la Cour suprême, lundi.

Pendant plus de trois heures, neuf magistrats ont assailli les parties de questions pour tenter de trouver la ligne d’équilibre dans le dossier explosif lié au refus de Trump de rendre sa déclaration fiscale.

La Cour suprême des États-Unis a semblé tiraillée mardi entre plusieurs grands principes, mais aussi entre ses juges, lors de l’examen du dossier le plus politique de l’année, lié aux finances de Donald Trump et à sa très large conception de son immunité présidentielle.

Se disant protégé par son statut de président, le milliardaire républicain s’oppose à la transmission de toute une série de documents liés à ses affaires, réclamés par des commissions parlementaires et un procureur new-yorkais.

Après avoir repris le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, les démocrates ont tenté de percer le mystère: trois commissions ont émis à partir d’avril 2019 des injonctions au cabinet comptable Mazars et aux banques Deutsche Bank et Capital One pour obtenir les archives relatives aux affaires de l’ancien magnat de l’immobilier de 2010 à 2018.