Canton de Berne – L'incendie ayant tué deux enfants est dû à une défaillance technique

On en sait un peu plus sur l'incendie meurtrier survenu tard dimanche soir à Leuzigen (BE). Selon la police cantonale bernoise, «l’enquête menée par la Brigade incendies et explosions a révélé qu’il avait été causé par une défaillance technique d’un appareil électrique au rez-de-chaussée». Les forces de l’ordre peuvent ainsi exclure la négligence ou l’acte délibéré.