Football L'incroyable histoire d'amour brésilienne du PSG

Les joueurs brésiliens ont rythmé les 50 ans d'existence du Paris Saint-Germain, finaliste de la Ligue des champions dimanche à Lisbonne. L'histoire d'amour entre le PSG et le Brésil semble partie pour durer.

31 joueurs brésiliens ont porté le maillot du Paris Saint-Germais depuis le début des années 70. En 2020, Neymar et Marquinhos perpétuent la tradition auriverde à Paris et espèrent remporter une Coupe d’Europe historique dimanche contre le Bayern Munich.

Du pionnier Joel Camargo au début des années 1970 à Neymar, les joueurs brésiliens ont rythmé les 50 ans d'existence du PSG, écrivant certaines des plus belles pages de l'histoire du club français, à l'image de l'épopée en Ligue des champions à Lisbonne.

En inscrivant in extremis le but égalisateur contre l'Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale de C1, puis en ouvrant la voie vers la finale de l'édition 2020 contre Leipzig d'un nouveau but en demi-finale (3-0), Marquinhos a perpétué une tradition aussi ancienne que singulière.