Tennis: L'incroyable point au «Jeu du Djoko»

Le «Djoko Game», ou «Jeu du Djoko», est tout simple. C’est les mêmes règles qu’au tennis, mais il suffit de faire rebondir la balle dans sa moitié de terrain et pas dans celle de l'adversaire. Après une petite gymnastique mentale lors des premiers échanges entre Pierre-Hugues Herbert et Yannik Steinegger, envoyée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, on se prend volontiers au jeu.