Coronavirus

L'Inde devient le 3e pays le plus touché, et le pic est encore loin

Avec près de 700’000 cas de contaminations depuis le début de la pandémie, l’Inde passe devant la Russie au classement des pays les plus affectés par le coronavirus.

L'Inde a annoncé lundi avoir recensé un total de près de 700’000 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, devenant le troisième pays du monde le plus touché en nombre de contaminations.

Seuls les États-Unis et le Brésil recensent désormais davantage de cas déclarés que l'Inde, qui passe devant la Russie. Le bilan humain est cependant bien moindre pour le second pays le plus peuplé de la planète.