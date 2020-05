Déconfinement

L'industrie automobile redémarre lentement

L'industrie automobile sort peu à peu du confinement et reprend tout doucement son activité.

Après des semaines d'arrêt, les constructeurs automobiles reprennent peu à peu leur production. Daimler (Mercedes-Benz et Smart) a rouvert ses usines lundi, en mettant l'accent sur les technologies de transmission et d'entraînement. Volvo a également relancé sa production lundi, dans l'usine de Torslanda.

Les ouvriers ont également repris le chemin de l'usine à Gand, en Belgique. La réouverture de l'usine en Caroline du Sud, aux États-Unis, est quant à elle prévue pour le 11 mai. Volkswagen a redémarré sa production à Zwickau et à Bratislava. À Wolfsbourg, Emden et Hanovre, les usines doivent rouvrir la semaine prochaine, de même qu'au Portugal, en Espagne, en Russie et aux États-Unis.