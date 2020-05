Suisse

L'industrie MEM subit les conséquences du Covid-19

L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) anticipe un effondrement massif à partir d'avril.

Les affaires sont loin d'être florissantes pour l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). Un effondrement massif est même escompté à partir d'avril. Le secteur a essuyé un repli de 8,4% des exportations au premier trimestre à 15,8 milliards de francs, a indiqué la faîtière.

Cette baisse des exportations s'explique à la fois par le repli des entrées de commandes essuyé un an plus tôt et par les effets du confinement dans les marchés de vente.