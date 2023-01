Initiative paysage : L'initiative paysage n'est pas du goût des paysans

Une solution pas viable

Pour les paysans, l’Initiative paysage n’est pas une solution viable et il faut un contre-projet indirect plus judicieux. L’USP appelle donc le parlement à réviser la loi sur l’aménagement du territoire afin de permettre à l’agriculture d’être «innovante». Tout le monde en profitera, selon elle: «Les animaux auront des étables plus grandes, avec plus de lumière, d’aération et d’espace pour bouger, les familles paysannes pourront travailler plus efficacement et toucheront de meilleurs revenus et la population pourra acquérir des denrées alimentaires locales à prix abordables.»