Coronavirus à Genève

L'inspection du travail a relevé 75 infractions

Depuis la mi-mars, le Canton a mené 414 contrôles afin de vérifier que les employeurs respectaient les règles sanitaires afférentes à l'épidémie.

L'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (OCIRT) a réalisé 414 contrôles du respect des règles sanitaires liées à l'épidémie de covid-19 depuis le 13 mars, relate «Le Courrier». A ce jour, 197 ont été achevés. Parmi ceux-ci, des infractions ont été constatées dans 75 cas, soit un taux de 38%. Interrogé par le quotidien genevois, Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, a déclaré que «ces infractions concernent essentiellement la capacité à assurer la protection des travailleurs au regard des distances spatiales, mais aussi les mesures d'hygiène à mettre en place, à savoir le nettoyage des locaux et la possibilité de se désinfecter les mains».